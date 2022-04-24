صادرات السعودية ترتفع 65% في فبراير إلى 108 مليارات ريال
قيمة صادرات النفط ارتفعت بنسبة 78.1%
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 64.7% في فبراير الماضي إلى 108.4 مليارات ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر المماثل 2021.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن صادرات النفط السعودية في فبراير ارتفعت بواقع 36.8 مليار ريال أو 78.1% على أساس سنوي.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 71.6% في فبراير 2021 إلى 77.5% في الشهر المماثل من العام الحالي.
وسجلت الصادرات غير البترولية للمملكة في فبراير 2022 ارتفاعا بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر المماثل 2021.
وانخفضت الصادرات غير النفطية على أساس شهري بنسبة 0.7% مقابل يناير السابق.
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