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صادرات السعودية ترتفع 65% في فبراير إلى 108 مليارات ريال

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نفط السعودية
نفط السعودية (تعبيرية)
اقتصاد السعودية

صادرات السعودية ترتفع 65% في فبراير إلى 108 مليارات ريال

قيمة صادرات النفط ارتفعت بنسبة 78.1%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 64.7% في فبراير الماضي إلى 108.4 مليارات ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر المماثل 2021.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن صادرات النفط السعودية في فبراير ارتفعت بواقع 36.8 مليار ريال أو 78.1% على أساس سنوي.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 71.6% في فبراير 2021 إلى 77.5% في الشهر المماثل من العام الحالي.

صادرات النفط السعودية ترتفع في فبراير إلى 7.3 مليون برميل يومياً طاقة اقتصاد السعودية صادرات النفط السعودية ترتفع في فبراير إلى 7.3 مليون برميل يومياً

وسجلت الصادرات غير البترولية للمملكة في فبراير 2022 ارتفاعا بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار ريال، مقابل 18.7 مليار ريال في الشهر المماثل 2021.

وانخفضت الصادرات غير النفطية على أساس شهري بنسبة 0.7% مقابل يناير السابق.

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