السعودية توقف استيراد هذا النوع من الشاحنات بعد 10 أيام
القرار يسهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية
قالت الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم الاثنين، إن قرار إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع، يتبقى 10 أيام على تنفيذه.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 4 شوال 1443 هـ، الموافق 5 مايو 2022.
ويطبق القرار على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع ويزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 أطنان.
وتشمل الشاحنة المفردة والقاطرة، والمقطورة، وأنصاف المقطورات.
وأوضحت هيئة النقل، أن احتساب الموديل يكون من بداية شهر يناير من سنة الصنع.
وبحسب الهيئة، فإن القرار يسهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتقليل معدل استهلاك الوقود، ورفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
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