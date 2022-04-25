.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية توقف استيراد هذا النوع من الشاحنات بعد 10 أيام 

  • الخط
هيئة النقل العام السعودية
شعار هيئة النقل العام السعودية

السعودية توقف استيراد هذا النوع من الشاحنات بعد 10 أيام

القرار يسهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم الاثنين، إن قرار إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها على 5 سنوات من سنة الصنع، يتبقى 10 أيام على تنفيذه.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 4 شوال 1443 هـ، الموافق 5 مايو 2022.

ويطبق القرار على جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع ويزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 أطنان.

السعودية تستهدف مضاعفة عدد القادمين لمطاراتها 10 مرات بحلول 2030 قصص اقتصادية طيران الإمارات السعودية تستهدف مضاعفة عدد القادمين لمطاراتها 10 مرات بحلول 2030

وتشمل الشاحنة المفردة والقاطرة، والمقطورة، وأنصاف المقطورات.

وأوضحت هيئة النقل، أن احتساب الموديل يكون من بداية شهر يناير من سنة الصنع.

وبحسب الهيئة، فإن القرار يسهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتقليل معدل استهلاك الوقود، ورفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عيد فصح بطعم الحرب في أوكرانيا.. ماذا حدث؟ عيد فصح بطعم الحرب في أوكرانيا.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد