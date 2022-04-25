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دبي تعتمد حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بـ6.3 مليار درهم.. تشمل هذه المناطق

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دبي تعتمد حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بـ6.3 مليار درهم.. تشمل هذه المناطق

تضم مساكن وأراضي لـ4610 مواطنين

دبي - العربية.نت

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اعتمد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليار درهم.

وتضم الحزمة مساكن وأراضي لـ 4610 مواطنين، بالتزامن مع حلول عيد الفطر وضمن برنامج إسكان المواطن في دبي.

وتفصيلا، تتضمن الحزمة الجديدة من المشاريع 4610 قطع أرض ومساكن، منها إنشاء 1110 مساكن في منطقة الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في منطقتي أم نهد الرابعة والعوير.

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ويتضمن المشروع السكني بمنطقة الخوانيج الثانية، عدة خيارات للوحدات السكنية، من فلل، وفلل مزدوجة، وتاون هاوس، كما يتضمن تخصيص نحو 5 ملايين قدم مربعة من الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة.

ويوفر المشروع العديد من الخدمات والمرافق الجديدة، حيث يتضمن عدداً من المحال التجارية، ونادياً رياضياً، وممشى ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2025، إذ يعكس القرار حرص حاكم دبي على تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لهم.

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