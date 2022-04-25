اقتصاد الصين
شنغهاي تعاني للخروج من "كورونا" ورفع القيود المفروضة عليها
الشركات التجارية تكافح للوصول لبيانات حركة البضائع
في الوقت الذي تكافح فيه شنغهاي للخروج من جائحة كورونا ورفع القيود المفروضة على المدينة، تعاني الشركات التجارية ومديري الخدمات اللوجستية من صعوبة الوصول للبيانات الفعلية والآنية لحركة البضائع، بعد دخول قانون حماية المعلومات الشخصية حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
يُشار إلى أن بيانات حركة مرور البضائح لم تعد بشكل فوري، ويتتبع التجار حاليا نشاط الموانئ والشحنات التجارية عن طريق المكالمات الهاتفية أو حتى العد اليدوي.
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