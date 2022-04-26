موديز تتوقع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص السعودي 10% في عام 2022

قالت وكالة موديز، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة وسط تحسن ظروف التشغيل وزيادة الربحية وتسارع نمو الائتمان مع ارتفاع أسعار النفط.

وتوقعت موديز استمرار التعافي في القطاع غير النفطي خلال العام الجاري بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإنتاج.

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وتوقعت موديز، نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 10% في عام 2022 على أن يكون الطلب على الائتمان من الشركات مدعوما من قبل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات الحكومية.

وأضافت موديز أن الاعتماد على التمويل الأجنبي والتمويل من السوق سيزداد بسبب تفوق نمو القروض على نمو الودائع خلال فترة الأشهر الثمانية عشر المقبلة.