مؤشر التضخم يبلغ 7.4% الأعلى منذ توحيد ألمانيا

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 7.4% على أساس سنوي في أبريل، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت أيضا إلى زيادة التوترات في سلاسل الإمداد، وفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة، اليوم الخميس.

وارتفع المؤشر 0.1 نقطة مقارنة بشهر مارس، والذي سجل بالفعل أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، وفقًا لمعهد الإحصاء.

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كانت أسعار المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو قد ارتفعت 2.4% على أساس شهري في مارس/آذار بزيادة 7.4% على أساس سنوي.

وكان تقدير سابق للمكتب قد أشار إلى أن التضخم في مارس/آذار بلغ 2.5% بزيادة 7.5% عن العام السابق.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على التضخم عند مستوى 2% في الأمد المتوسط، وأشار إلى أنه سيشدد سياساته من خلال إنهاء خطة شراء السندات هذا العام والتحرك نحو رفع سعر الفائدة بعد ذلك.