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مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة مليار دولار

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البنك المركزي المصري
المركزي المصري

مصر تطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة مليار دولار

بتاريخ 28 أبريل على أن تكون التسوية 3 مايو

القاهرة – رويترز

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أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة مليار دولار بتاريخ 28 أبريل/نيسان على أن تكون التسوية 3 مايو/أيار.

وكانت مصر قد طرحت سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار) في السوق اليابانية.

ونجحت وزارة المالية المصرية في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، وبذلك تكون مصر أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

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وقال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن الحكومة تستهدف الوصول بالدين إلى أقل من 85 % من الناتج المحلي عام 2025/2026، مشيرا إلى أن مصر لا تخطط لإصدار سندات يوروبوند خلال العام المالي الحالي.

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