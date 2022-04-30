.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تتوقع زيادة تجارتها مع الصين إلى 200 مليار دولار بحلول 2024

  • الخط
علم الصين وعلم روسيا
علم الصين وعلم روسيا
اقتصاد روسيا

روسيا تتوقع زيادة تجارتها مع الصين إلى 200 مليار دولار بحلول 2024

الصين تعد أهم شريك تجاري لروسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها تتوقع نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين وأن يصل حجم التجارة مع بكين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، في الوقت الذي تتحول فيه موسكو نحو الشرق في مواجهة العزلة الغربية المتزايدة.

وأضافت الوزارة أن الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة من مخاطر العقوبات الثانوية، موضحة أن بكين مستعدة لتوسيع تعاونها مع موسكو، وفقا لما نقلته رويترز عن وكالة إنترفاكس للأنباء.

ودافعت الصين، التي لم تدن الهجوم الروسي على أوكرانيا وانتقدت العقوبات المفروضة من قبل الغرب، عن موسكو، ووصفت روسيا بأنها "عضو مهم" في مجموعة العشرين.

تعد الصين أهم شريك تجاري لروسيا، إذ تشكل 13.4% من إجمالي الصادرات الروسية، استناداً إلى بيانات من حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS)، وهو برنامج تجاري للبنك الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف فضحت تسريبات "الاختيار" كراهية "الإخوان" للتيار السلفي؟ كيف فضحت تسريبات "الاختيار" كراهية "الإخوان" للتيار السلفي؟
اكتشف المزيد