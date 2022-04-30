روسيا تتوقع زيادة تجارتها مع الصين إلى 200 مليار دولار بحلول 2024
الصين تعد أهم شريك تجاري لروسيا
قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها تتوقع نمو تدفقات السلع الأولية مع الصين وأن يصل حجم التجارة مع بكين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، في الوقت الذي تتحول فيه موسكو نحو الشرق في مواجهة العزلة الغربية المتزايدة.
وأضافت الوزارة أن الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة من مخاطر العقوبات الثانوية، موضحة أن بكين مستعدة لتوسيع تعاونها مع موسكو، وفقا لما نقلته رويترز عن وكالة إنترفاكس للأنباء.
ودافعت الصين، التي لم تدن الهجوم الروسي على أوكرانيا وانتقدت العقوبات المفروضة من قبل الغرب، عن موسكو، ووصفت روسيا بأنها "عضو مهم" في مجموعة العشرين.
تعد الصين أهم شريك تجاري لروسيا، إذ تشكل 13.4% من إجمالي الصادرات الروسية، استناداً إلى بيانات من حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS)، وهو برنامج تجاري للبنك الدولي.
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