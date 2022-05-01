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الاقتصاد السعودي ينمو 9.6% في الربع الأول.. أعلى معدل منذ 2011

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اقتصاد السعودية

الاقتصاد السعودي ينمو 9.6% في الربع الأول.. أعلى معدل منذ 2011

بدفع من الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية

دبي - العربية.نت

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نما الاقتصاد السعودي بمعدل 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا أعلى معدلات نمو منذ 2011، وفق ما نشرته اليوم الأحد الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.

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كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.4%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل موسميا، ارتفاعا نسبته 2.2% في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021.

ويرجع هذا الارتفاع أيضاً إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 0.9%.

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