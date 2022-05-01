السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن السعوديين اشتروا ذهبا بكميات بلغت 237 طنا خلال أكثر من 5 سنوات، تحديدا منذ بداية عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

وأورد التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي، الذي وصلت "العربية" نسخة منه، أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية ارتفع بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2022، إلى 11.7 طن، قياسا على 11 طنا في الربع المماثل من العام السابق.

مادة اعلانية

وسجل الطلب الاستهلاكي على المعدن النفيس نحو 44.2 طن في العام الماضي، و31.1 طن في 2020، و46 طنا في 2019، و49.6 طن في عام 2018، ثم 54.4 طن في عام 2017.

وارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في السعودية بنسبة 16% في الربع الأول من العام 2022، إلى 9.1 طن، مقابل 7.8 طن في الربع المماثل من 2021.

ورصد التقرير انخفاض الطلب على العملات والسبائك الذهبية في المملكة بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 2.6 طن، مقارنة مع 3.2 طن بالفترة المقابلة من 2021.

وبلغ نصيب الفرد من الطلب على الذهب في السعودية 1.2 غرام للفرد، مرتفعا من 0.9 غرام في عام 2020، ومقتربا من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 1.3 غرام في 2019.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى نمو الطلب على الذهب بنسبة 34% إلى 1234 طناً في الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 919.1 طن في الفترة المماثلة من 2021.

وقادت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب نمو الطلب في الربع الأول، وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة التضخم القياسي حول العالم.

ولفت التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة سجلت أقوى تدفقات ربع سنوية لها منذ الربع الثالث من عام 2020، مدعومة بالطلب على الأصول الآمنة.

وقفزت حيازة الصناديق المتداولة بمقدار 269 طناً في الربع الأول من العام، أي أكثر التدفقات الخارجة في عام 2021 بمقدار 174 طنا.

فيما بلغ الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية 282 طنًا في الربع الأول، أي أقل بنسبة 20% من الربع الأول من العام الحالي.

وبين التقرير أن البنوك المركزية حول العالم عززت احتياطاتها بـ84 طناً في الربع الأول من العام، لتضاعف كميات الشراء عن الربع السابق، لكن هذه الكميات تنخفض بنسبة 29% عن الربع المماثل من العام 2021.

وسجل قطاع التكنولوجيا طلبا على الذهب بمقدار 81.7 طن، عند أعلى مستوى للربع الأول منذ 2018، مدفوعاً بارتفاع استخدام المعدن النفيس في مجال الإلكترونيات.

ورصد التقرير، أن استهلاك المجوهرات حول العالم فقد زخمه في الربع الأول مسجلا انخفاضا بنسبة 4% على أساس سنوي عند 517.8 طن، ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الصين والهند.