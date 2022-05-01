روسيا و بوتين
بوتين يوقع مرسوما يحظر على البنوك الروسية إرسال بيانات العملاء للدول "غير الصديقة"
يهدف هذا القانون إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بحصول الدول الأجنبية معلومات بنكية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها.
ويهدف هذا القانون إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية، تحت التهديد بالعقوبات، على المعلومات التي تمثل أسرارا بنكية، وفق ما نشرته بوابة المعلومات الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.
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وكانت الولايات المتحدة أصدرت قانونا يلزم المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي، تحت التهديد بفرض عقوبات، بتزويد السلطات الأميركية بأي معلومات شخصية مطلوبة، بما في ذلك السرية المصرفية.
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