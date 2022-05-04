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"رويترز": الاتحاد الأوروبي لم يتوصل لاتفاق اليوم حول حظر النفط الروسي

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أوروبا أعلنت عن خططها للتخلي التدريجي عن واردات الطاقة من روسيا
روسيا و أوكرانيا

"رويترز": الاتحاد الأوروبي لم يتوصل لاتفاق اليوم حول حظر النفط الروسي

يسعى لدخوله حيز التنفيذ قبل يوم النصر في موسكو

بروكسل - فرانس برس ورويترز

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ذكر مصدر مطلع على المحادثات الأوروبية بخصوص فرض حظر على النفط الروسي، لوكالة "رويترز"، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون مرة أخرى غدا الخميس.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة "ليدفع (فلاديمير بوتين) ثمناً باهظاً" لحربه على أوكرانيا.

وقالت دير لاين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ: "نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في اوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم".

وسُلم الاقتراح ليل الثلاثاء الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه، لكن يجب الموافقة عليه بالإجماع.

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وأوضح مصدر دبلوماسي أنه يمكن شطب أسماء وتخفيف اقتراحات، مشيرا إلى أن الهدف المعلن هو الدخول حيز التنفيذ قبل تاريخ 9 مايو الذي يُحتفل به في روسيا باعتباره "يوم النصر" على ألمانيا النازية.

وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن "الأمر لن يكون سهلاً"، قائلة وسط التصفيق: "على بوتين أن يدفع ثمناً باهظاً لعدوانه الوحشي" على اوكرانيا.

من جهتها، أعربت المجر اليوم الأربعاء، عن أسفها لعدم وجود "ضمانات" لتأمين موارد الطاقة للبلاد.

وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن "كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أصعب لتبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو.. الإجماع ضروري ولا ضمانات لتبنيها".

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