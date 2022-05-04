اقتراح أوروبي باستبعاد أكبر بنك روسي ومصرفين آخرين من "سويفت"

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، استبعاد سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، وبنكين آخرين من نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية، في ضربة أخرى للنظام المالي الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي: "نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت".

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وأضافت: "نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير".

وأكدت لاين أن "ذلك سيزيد من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي".

وكانت المفوضية الأوروبية وضعت أمس الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.