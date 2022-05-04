الكرملين: أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً إذا تم حظر النفط الروسي

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا إذا تم حظر النفط الروسي، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية "سلاح ذو حدين".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، أن الكرملين يراقب مناقشة الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، ويجري حساب مجموعة متنوعة من الخيارات للرد عليها، مشيرا إلى أن تكلفة العقوبات على موسكو ستدفعها شعوب أوروبا كل يوم.

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وتابع بيسكوف: "بشكل عام، إذا تحدثنا عن العقوبات فهي سلاح ذو حدين يحاول إلحاق الضرر بنا، وعليهم أيضا دفع ثمن باهظ".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة "ليدفع (فلاديمير بوتين) ثمناً باهظاً" لحربه على أوكرانيا.

وقالت دير لاين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ: "نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في اوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم".