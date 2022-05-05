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التضخم في تركيا يقفز إلى 70% بنهاية أبريل.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

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اقتصاد تركيا

التضخم في تركيا يقفز إلى 70% بنهاية أبريل.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي نشرها اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 70% خلال بنهاية إبريل الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

وكان التضخم السنوي في تركيا وصل إلى 61.14% خلال مارس، وفقا لبيانات رسمية، لكنه جاء أقل بقليل من التوقعات.

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