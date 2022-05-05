روسيا و أوكرانيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا.. إضافة 140 فرداً إلى قائمة تجميد الأصول
كيشيدا: العدوان الروسي ليس مجرد مشكلة أوروبية
أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، من بريطانيا، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلاً إن العدوان الروسي ليس مجرد مشكلة أوروبية.
وكشف كيشيدا أنه سيتم إضافة 140 فردًا إلى قائمة تجميد الأصول.
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كما ستوسع اليابان نطاق حظر التصدير إلى الشركات العسكرية الروسية.
من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء اليابان، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أطلعه على خطط لرفع قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية.
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