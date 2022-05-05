"المركزي" الأردني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

قال مسؤول في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس تماشيا مع خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في مواجهة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة لم تحدث منذ عقود.

وأضاف المسؤول أن القرار سيدخل حيز التنفيذ، الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

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وكان الفيدرالي الأميركي رفع الليلة الماضية، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

وأشار إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.