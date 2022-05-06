.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الناتج الصناعي الألماني يتراجع أكثر من المتوقع بفعل أزمات سلاسل التوريد

  • الخط
اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
مصنع للسيارات في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الناتج الصناعي الألماني يتراجع أكثر من المتوقع بفعل أزمات سلاسل التوريد

انخفض في مارس 3.9% على أساس شهري

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس الماضي، إذ أدت القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما جعل من الصعب تلبية الطلبيات.

وأوضح مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج الصناعي انخفض 3.9% على أساس شهري بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1% في فبراير.

وكان استطلاع لـ"رويترز"، أشار إلى تراجع الإنتاج 1% في مارس.

يشار إلى أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل الآلية الثلاثية قادرة على تحقيق تسوية سياسية للأزمة في السودان؟ هل الآلية الثلاثية قادرة على تحقيق تسوية سياسية للأزمة في السودان؟
اكتشف المزيد