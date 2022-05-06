تراجع البطالة في المغرب إلى 12.1% خلال الربع الأول

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12.1% في الربع الأول من العام الجاري من 12.5% قي الفترة نفسها قبل عام، أي بانخفاض 0.4%.

وأضافت المندوبية في بيان أن "الحجم الإجمالي للبطالة بلغ 1.466 مليون شخص، وذلك بانخفاض قدره 68 ألف عاطل على المستوى الوطني، و52 ألف بالوسط الحضري و16 ألف بالوسط القروي".

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وأشارت إلى أن الاقتصاد فقد 58 ألف وظيفة على المستوى الوطني بعد فقدان 202 ألف في الفترة نفسها قبل عام.