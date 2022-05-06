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تراجع البطالة في المغرب إلى 12.1% خلال الربع الأول

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البطالة في المغرب
انخفاض معدل البطالة في المغرب 0.4%
اقتصاد المغرب

تراجع البطالة في المغرب إلى 12.1% خلال الربع الأول

1.466 مليون شخص عاطل عن العمل

الرباط - رويترز

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12.1% في الربع الأول من العام الجاري من 12.5% قي الفترة نفسها قبل عام، أي بانخفاض 0.4%.

وأضافت المندوبية في بيان أن "الحجم الإجمالي للبطالة بلغ 1.466 مليون شخص، وذلك بانخفاض قدره 68 ألف عاطل على المستوى الوطني، و52 ألف بالوسط الحضري و16 ألف بالوسط القروي".

وأشارت إلى أن الاقتصاد فقد 58 ألف وظيفة على المستوى الوطني بعد فقدان 202 ألف في الفترة نفسها قبل عام.

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