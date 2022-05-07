اقتصاد مصر
مصر.. حصاد أكثر من 700 ألف فدان قمح منذ أول أبريل
تم تخصيص 1.1 مليار جنيه كدفعة أولى لشراء القمح المحلي من المزارعين
قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، إنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل/نيسان.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال الشهر الماضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (59.69 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلى من المزارعين.
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وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.
وذكر عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة مصر تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من الأرز خلال العام الحالي 2022-2023 مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
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