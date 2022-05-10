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"فيتش": البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الجائحة

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السعودية اقتصاد مناسبة
النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في السعودية يظهر تعافيا جيدا
اقتصاد السعودية

"فيتش": البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الجائحة

بدعم من زيادة في أسعار النفط تعزز الإنفاق الحكومي

دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الجائحة.

وقالت إن النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في السعودية يظهر تعافيا جيدا بدعم من زيادة في أسعار النفط تعزز الإنفاق الحكومي، حسبما أفادت وكالة "رويترز"

وكانت وكالة "فيتش" أكدت الشهر الماضي، تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A)، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.

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وذكرت الوكالة في تقرير، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارا للبرميل، وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

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