الجنيه المصري يواصل مكاسبه لليوم الثاني.. صعد لقمة شهر مقابل الدولار

لليوم الثاني على التوالي سجل الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة مقابل الدولار في تعاملات صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع بنحو 14 قرشاً من قيمتها ليتراوح سعر الصرف بين مستويات 18.36 جنيهاً للشراء، و 18.44 جنيهاً للبيع، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل/نيسان عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.

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وقدم البنك الأهلي المتحد أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 18.36 جنيهاً للشراء، و 18.42 جنيهاً للبيع. فيما سجل سعر صرف الدولار في 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، مستوى 18.35 جنيهاً للشراء، و 18.42 جنيهاً للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.34 جنيهاً للشراء، و 18.40 جنيهاً للبيع. وفي 16 بنكاً بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، وبنك المشرق بلغ سعر صرف الدولار 18.32 جنيهاً للشراء، و 18.42 جنيهاً للبيع.فيما بلغ س

فيما وصل سعر صرف العملة الأميركية في البنك المركزي المصري إلى 18.31 جنيهاً للشراء، و 18.44 جنيهاً للبيع.

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.26 جنيهاً للشراء، و 19.36 جنيهاً للبيع. فيما سجل لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.26 جنيهاً للشراء، و 19.45 جنيهاً للبيع. وهبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 22.55 جنيهاً للشراء، و22.67 جنيهاً للبيع.

عربياً، تراجع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.88 جنيهاً للشراء، و 4.91 جنيهاً للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.98 جنيهاً للشراء، و5.01 جنيهاً للبيع. وأيضاً، تراجع سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 59.62 جنيهاً للشراء، و 60.07 جنيهاً للبيع.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1%، على أساس سنوي في أبريل نيسان.

كانت قيمة العملة قد نزلت 14% في 21 مارس/آذار بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.