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الرخص التجارية لنشاط الفنادق في السعودية ترتفع 100%

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فنادق مكة
فنادق مكة
اقتصاد السعودية

الرخص التجارية لنشاط الفنادق في السعودية ترتفع 100%

ارتفعت الرخص الصادرة للفنادق في مكة المكرمة 23.18%

دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أن الرخص التجارية الصادرة من الوزارة سجلت ارتفاعا ملحوظا، وأبرزها الرخص الصادرة لنشاط الفنادق التي سجلت صعودا 100%.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفعت الرخص الصادرة للفنادق في مكة المكرمة 23.18%، والمدينة المنورة 16.96%، والرياض 10.61%، وجدة 10.34%، وفي المنطقة الشرقية 5.81%، وجازان 3.92%.

في حين سجلت الرخص الصادرة للفنادق ارتفاعا في عسير 2.57%، وفي نجران 2.03%، والطائف 1.42%، وفي تبوك 1.42%، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية.

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ومن أهم الاشتراطات العامة وضع ترخيص النشاط في مكان بارز في المكتب ويمنع استخدامه لغير الغرض، الذي خصص من أجله ولا يجوز تغيير النشاط أو تعديل مساحة المكتب بالزيادة أو النقصان إلا بعد أخذ موافقة البلدية المختصة، ولا يسمح باستغلال المكاتب في الأنشطة المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو البيئة.

ويجب تقديم عقد الإيجار في حال كان صاحب الطلب مستأجرا، وذلك إضافة إلى الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع.

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