صندوق النقد يرفع حصة الدولار واليوان الصيني في حقوق السحب الخاصة

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن حصة اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ارتفعت من 10.92% إلى 12.28%.

كما رفع الصندوق وزن الدولار من 41.73% إلى 43.38%، فيما خفض وزن كل من اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني.

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وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي، والتي يمكن استبدالها بين الحكومات بعملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة.

وفي عام 2016، أدرج صندوق النقد الدولي اليوان في سلته لحقوق السحب الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

في الوقت الحاضر، يحتل اليوان الصيني المرتبة الثالثة من حيث الثقل في سلة حقوق السحب الخاصة، بعد الدولار الأميركي واليورو.

وستدخل سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس من هذا العام، وفقًا لبنك الشعب الصيني.

وذكر البنك أن الصين ستواصل دفع إصلاح وانفتاح السوق المالية، من أجل خلق بيئة أفضل للمستثمرين الخارجيين.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي حدد وزن كل عملة بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية من عام 2017 إلى 2021.