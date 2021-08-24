 ما هي حقوق السحب الخاصة؟

دخلت أكبر عملية في التاريخ لتخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، حيزَ التنفيذ اليوم الثلاثاء، بقيمة 650 مليار دولار، لتستفيد منها الدول 190 الأعضاء في الصندوق، في إطار الجهود الدولية لمواجهة الأعباء الاقتصادية لجائحة كورونا.

وحقوق السحب الخاصة أو SDRs أنشأها صندوق النقد الدولي في 1969، وهي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة للدول الأعضاء.

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وهي عنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وترتكز قيمتها على سلة عملات تتألف من الدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني واليوان.

وهي ليست عملة ولا مطالبة على صندوق النقد الدولي، ويحدد صندوق النقد الدولي يوميا قيمة حقوق السحب الخاصة بناء على كم العملات الثابتة وأسعار الصرف اليومية، ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء وصندوق النقد الدولي.