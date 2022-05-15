معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.2% بنهاية الربع الأول

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد، انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من العام 2022، بانخفاض قدره 0.2% في الربع المماثل من العام السابق الذي سجل 7.4%.

وأوضح الجهاز في بيان، أن قـــــــــوة العـــــمل التي تشمل المشتغلين والمتعطلين بلغت 29.895 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2022، مقابل 29.653 مليون فرد خلال الربع السابق، بارتفاع 0.8%.

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وبلغت قوة العمل في الحضر 13.170 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.725 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.670 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 5.225 مليون فرد.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد.

سجل عدد المتعطلين 2.145 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل موزعة إلى 1.22 مليون ذكر، 925 ألف امرأة.

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.9% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 5.2% في الربع السابق مقابل 5.6% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.7% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.8% في الربع السابق مقابل 15.9% في الربع المماثل من العام السابق.