اقتصاد تونس ينمو 2.4% في الربع الأول

قال معهد الإحصاء الحكومي اليوم الاثنين إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بنمو قطاعي السياحة والزراعة.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8%.

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وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد نمو بنسبة 3.1% في 2021.

وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 11.2%، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري.