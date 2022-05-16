اقتصاد تونس
اقتصاد تونس ينمو 2.4% في الربع الأول
مدعوما بنمو قطاعي السياحة والزراعة
قال معهد الإحصاء الحكومي اليوم الاثنين إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بنمو قطاعي السياحة والزراعة.
وفي نفس الفترة من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.8%.
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وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام، بعد نمو بنسبة 3.1% في 2021.
وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 11.2%، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري.
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