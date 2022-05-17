أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب عبر هذه الدولة

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سوليسكي، إن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين.

ومع إغلاق الموانئ الأوكرانية بسبب الغزو الروسي اضطرت أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.

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لكن تجارا ومسؤولين قالوا إن إجراءات الجمارك وقلة المفتشين تحد من الشحنات من المعابر على الحدود مع بولندا.

وقال وزير الزراعة الأوكراني في بيان أمس الاثنين "الإجراءات المنتظرة ... ستسهل بدرجة كبيرة عبور شحناتنا من الحبوب الحدود وتزيد كمياتها وهذه أولوية الوزارة".

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أقل من النصف في الأيام العشرة الأولى من مايو/أيار إلى نحو 300 ألف طن من 667 ألف طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية أن أوكرانيا صدرت 46.17 مليون طن حتى الآن في الموسم من يوليو/تموز 2021 إلى يونيو/حزيران 2022 بالمقارنة مع 39.65 مليون طن في الموسم السابق.

وقال وزير البنية الأساسية الأوكراني هذا الشهر إن شحنات حجمها 3.5 مليون طن نُقلت في أبريل/نيسان بالقطارات عبر الحدود الغربية.

وتقيم شركات السكك الحديدية موانئ برية حدودية لمناولة الشحنات السائبة والسائلة.