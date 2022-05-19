بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شركات الطيران الروسية

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على قطاع الطيران الروسي.

وقالت إن خطوط طيران "أيروفلوت" المملوكة للحكومة الروسية وخطوط طيران "أورال" وخطوط ROSSIYA الجوية، لن تكون قادرة الآن على بيع نقاط هبوطها غير المستخدمة في مطارات المملكة المتحدة، وفق ما نقلته "رويترز".

مادة اعلانية

كانت "أيروفلوت" أعلنت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من الثامن من مارس، في وقت تتعرض موسكو لعقوبات غربية شديدة على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في مارس الماضي، إن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الروسية، ميخائيل بولبويارينوف، لم يعد عضوا في مجلس محافظي المنظمة.

ووضع الاتحاد الأوروبي بولبويارينوف في القائمة السوداء مؤخرا، في إطار تصعيد الضغوط على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.