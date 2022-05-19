سوناك: بنك إنجلترا يركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إن بنك إنجلترا المركزي يركز على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وأضاف سوناك في كلمة خلال حفل عشاء لاتحاد الصناعة البريطاني الليلة الماضية، أن "دور بنك إنجلترا هو السيطرة على التضخم، وهم مستقلون بجدارة واستحقاق".

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وتابع أنه "على مدار ربع قرن منذ أن أخذنا السياسة النقدية من أيدي السياسيين، بلغ متوسط التضخم 2% على وجه التحديد، وأنا أعرف أن محافظ (بنك إنجلترا) وفريقه يركزون تماما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وكان بنك إنجلترا، رفع في 5 مايو الجاري، سعر الفائدة بواقع 0.25% إلى 1% مع ارتفاع التضخم، في ما يعد المرة الرابعة على التوالي لرفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وأول وتيرة من نوعها منذ العام 1997.

وقبيل القرار، ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على الرغم من التوقعات السابقة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة، بعد إقرار الفيدرالي الأميركي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عاما.