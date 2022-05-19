.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوناك: بنك إنجلترا يركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف

  • الخط
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك
اقتصاد بريطانيا

سوناك: بنك إنجلترا يركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف

أكد أن دور البنك هو السيطرة على التضخم

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إن بنك إنجلترا المركزي يركز على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وأضاف سوناك في كلمة خلال حفل عشاء لاتحاد الصناعة البريطاني الليلة الماضية، أن "دور بنك إنجلترا هو السيطرة على التضخم، وهم مستقلون بجدارة واستحقاق".

وتابع أنه "على مدار ربع قرن منذ أن أخذنا السياسة النقدية من أيدي السياسيين، بلغ متوسط التضخم 2% على وجه التحديد، وأنا أعرف أن محافظ (بنك إنجلترا) وفريقه يركزون تماما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

مسؤول بالفيدرالي الأميركي يتوقع زيادتين للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو اقتصاد الفيدرالي الأميركي مسؤول بالفيدرالي الأميركي يتوقع زيادتين للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو

وكان بنك إنجلترا، رفع في 5 مايو الجاري، سعر الفائدة بواقع 0.25% إلى 1% مع ارتفاع التضخم، في ما يعد المرة الرابعة على التوالي لرفع سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وأول وتيرة من نوعها منذ العام 1997.

وقبيل القرار، ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على الرغم من التوقعات السابقة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة، بعد إقرار الفيدرالي الأميركي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟ تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟
اكتشف المزيد