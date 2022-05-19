يلين تحث بايدن على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على الصين

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس الأربعاء أنها تؤيد إلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من الصين، مجادلة بأنها تلحق ضررا بالمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

وقالت يلين في مؤتمر صحافي، قبيل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع للدول الغنية الكبرى، إن مناقشات جارية داخل إدارة بايدن بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات.

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وأضافت: "بالنسبة لي فإن بعضها يبدو وكأنها تلحق مزيدا من الضرر بالمستهلكين والشركات وهي غير استراتيجية جدا فيما يتعلق بالمسائل الحقيقية التي لدينا مع الصين"، مشيرة إلى الممارسات التجارية غير العادلة وقضايا الأمن القومي واختناقات سلاسل التوريد.

ولفتت إلى أن إلغاء بعض الرسوم الجمركية قد يساعد في تخفيف التضخم، لكن من غير المرجح أن يؤدي إلى تغيير جوهري.