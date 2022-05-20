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الرميان: وجود منصة تداول الكربون في السعودية بحد ذاته دليل على التغيير

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مبادرة الاستثمار

الرميان: وجود منصة تداول الكربون في السعودية بحد ذاته دليل على التغيير

قال إن مشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر تعتمد في طاقتها على مصادر خضراء

دبي - العربية.نت

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قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان من قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في لندن، إن وجود منصة تداول الكربون في السعودية هو بحد ذاته دليل على التغيير.

وأضاف الرميان أن مشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر تعتمد في طاقتها على مصادر خضراء.

كانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومقرها المملكة العربية السعودية، قد استضافت قمة في العاصمة البريطانية لندن، تناولت الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالأسواق الناشئة، بمشاركة عدد من القادة والرؤساء التنفيذيين العالميين والمستثمرين الدوليين وقادة الفكر ورؤساء للاستدامة.

وخلال القمة تم كشف النقاب عن إطار شامل ومنهجية تصنيف جديدة للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لإثراء الاستثمارات في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمعلومات، وتسريع وتيرتها في الاقتصادات الناشئة.

وشارك في القمة عدد من المسؤولين ورؤساء البنوك الاستثمارية، من بينهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك.

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