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"التموين" المصرية تنفي وجود أزمة في توفير الأرز بالأسواق

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الأرز (شاترستوك)
أرز (شاترستوك)
اقتصاد مصر

"التموين" المصرية تنفي وجود أزمة في توفير الأرز بالأسواق

أكدت توافر جميع السلع الغذائية الأساسية

دبي - العربية.نت

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق، وفقاً لبيان.

وأكدت الوزارة توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، من بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق في المحافظات كافة.

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وشددت على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز، مشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على كل المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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