اقتصاد تونس
الاتحاد الأوروبي يقرض تونس 300 مليون يورو
تونس تسعى لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمة مالية حادة.
وأضاف الاتحاد في بيان أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
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وتسعى تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة.
وكان البنك المركزي التونسي وقع في 20 أبريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.
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