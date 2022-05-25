.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي يقرض تونس 300 مليون يورو

  • الخط
التاسعة هذا المساء| تونس.. 6 أحزاب سياسية تونسية يعلنون مشاركتهم في الحوار
علم تونس
اقتصاد تونس

الاتحاد الأوروبي يقرض تونس 300 مليون يورو

تونس تسعى لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمة مالية حادة.

وأضاف الاتحاد في بيان أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.

وتسعى تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة.

وكان البنك المركزي التونسي وقع في 20 أبريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح بايدن في إقناع الكونغرس بتغيير قوانين بيع الأسلحة؟ هل ينجح بايدن في إقناع الكونغرس بتغيير قوانين بيع الأسلحة؟
اكتشف المزيد