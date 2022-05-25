السعودية تعلن بدء تلقي طلبات التأهيل لرخصة تعدين أم الدمار

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، بدء تلقي طلبات التأهيل للمنافسة على رخصة التعدين لموقع أم الدّمار.

تبلغ مساحة موقع أم الدّمار 40 كيلومترا مربعا، ويقع على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة جدة.

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وتضم منطقة أم الدّمار رواسب معدنية مختلفة تشمل النحاس والزنك والذهب والفضة.

وسيتم الإعلان عن منح رخصة الموقع بحلول الربع الثالث من العام 2022، بحسب ما نقلته "رويترز".