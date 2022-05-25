اقتصاد السعودية
السعودية تعلن بدء تلقي طلبات التأهيل لرخصة تعدين أم الدمار
تضم المنطقة رواسب معدنية مختلفة تشمل النحاس والزنك والذهب والفضة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، بدء تلقي طلبات التأهيل للمنافسة على رخصة التعدين لموقع أم الدّمار.
تبلغ مساحة موقع أم الدّمار 40 كيلومترا مربعا، ويقع على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة جدة.
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وتضم منطقة أم الدّمار رواسب معدنية مختلفة تشمل النحاس والزنك والذهب والفضة.
وسيتم الإعلان عن منح رخصة الموقع بحلول الربع الثالث من العام 2022، بحسب ما نقلته "رويترز".
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