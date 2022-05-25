.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الاستثمار السعودي: 30% من السيارات بالمملكة ستصبح كهربائية

  • الخط
دافوس

وزير الاستثمار السعودي: 30% من السيارات بالمملكة ستصبح كهربائية

صعود المملكة الاقتصادي يرفع التنافسية في المنطقة ككل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن المملكة ماضية في خطتها وتقدمت في العديد من المؤشرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي التريليون دولار ويسير في اتجاه 1.6 و1.8 تريليون دولار لتصبح المملكة من أكبر 15 اقتصادا في العالم.

وأضاف الوزير خلال كلمته في منتدى دافوس، اليوم الأربعاء: "أصدرنا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الوطني التي جمعت جميع اللاعبين ووفرت كافة الفرص والمدخلات التي تقودنا إلى اقتصاد متنوع مع إطلاق عنان قطاعات جديدة".

وقال الفالح: "إننا نسعى لجذب 175 مليار دولار استثمارات أجنبية سنوياً من 20 ملياراً حالياً".

مساعدة وزير السياحة: السعودية تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التقدم السياحي قصص اقتصادية دافوس مساعدة وزير السياحة: السعودية تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التقدم السياحي

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحفز الأساسي لإجمالي الاستثمارات، ويمكن المملكة من جلب التكنولوجيا والشركاء العالميين.

وقال وزير الاستثمار، إن صعود المملكة الاقتصادي يرفع التنافسية في المنطقة.

من ناحية أخرى، أشار الفالح إلى أن أحدث السيارات الكهربائية سيتم تجميعها في المملكة، ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 30% من السيارات بالمملكة.

وفي إشارة إلى مصنع شركة "لوسد" المصنعة للسيارات الكهربائية المنتظر إنشاؤه في المملكة كأول مصنع خارجي للشركة التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية، لفت الفالح إلى أنه سيكون واحدة من بين 3 وحدات لتجميع السيارات الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى المشاريع الكبرى التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة.

كما قال وزير الاستثمار السعودي: "نحن أكبر مستثمر في العالم بالهيدروجين الأخضر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح بايدن في إقناع الكونغرس بتغيير قوانين بيع الأسلحة؟ هل ينجح بايدن في إقناع الكونغرس بتغيير قوانين بيع الأسلحة؟
اكتشف المزيد