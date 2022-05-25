وزير الاستثمار السعودي: 30% من السيارات بالمملكة ستصبح كهربائية

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن المملكة ماضية في خطتها وتقدمت في العديد من المؤشرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي التريليون دولار ويسير في اتجاه 1.6 و1.8 تريليون دولار لتصبح المملكة من أكبر 15 اقتصادا في العالم.

وأضاف الوزير خلال كلمته في منتدى دافوس، اليوم الأربعاء: "أصدرنا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الوطني التي جمعت جميع اللاعبين ووفرت كافة الفرص والمدخلات التي تقودنا إلى اقتصاد متنوع مع إطلاق عنان قطاعات جديدة".

مادة اعلانية

وقال الفالح: "إننا نسعى لجذب 175 مليار دولار استثمارات أجنبية سنوياً من 20 ملياراً حالياً".

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المحفز الأساسي لإجمالي الاستثمارات، ويمكن المملكة من جلب التكنولوجيا والشركاء العالميين.

وقال وزير الاستثمار، إن صعود المملكة الاقتصادي يرفع التنافسية في المنطقة.

من ناحية أخرى، أشار الفالح إلى أن أحدث السيارات الكهربائية سيتم تجميعها في المملكة، ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 30% من السيارات بالمملكة.

وفي إشارة إلى مصنع شركة "لوسد" المصنعة للسيارات الكهربائية المنتظر إنشاؤه في المملكة كأول مصنع خارجي للشركة التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية، لفت الفالح إلى أنه سيكون واحدة من بين 3 وحدات لتجميع السيارات الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى المشاريع الكبرى التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة.

كما قال وزير الاستثمار السعودي: "نحن أكبر مستثمر في العالم بالهيدروجين الأخضر".