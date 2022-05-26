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السعودية تقفل طرح مايو بـ 14.95 مليار ريال

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وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تقفل طرح مايو بـ 14.95 مليار ريال

على 3 شرائح بلغ حجم الأولى 10.055 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 14.953 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، بلغ حجم الأولى 10.055 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.184 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.715 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.

كان حجم الإصدار قد بلغ نحو 9.982 مليار ريال في أبريل الماضي، على شريحتين، بلغ حجم الأولى 6.402 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.

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