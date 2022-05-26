هذه عوائد الأندية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول الأكثر استفادة

حصل فريقا ريال مدريد وليفربول على 17.5 مليون دولار لكل منهما بمجرد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيحصل الفائز بنهائي الأبطال على مبلغ 5.1 مليون دولار إضافية.

مادة اعلانية

وتفوق ليفربول على ريال مدريد بالمبالغ التي جمعها نتيجة فوزه في مباريات أكثر قبل الوصول إلى النهائي، وحصل ليفربول على91.44 مليون دولار نتيجة وصوله للنهائي وتأهله في المراحل الماضية.

وحصل ريال مدريد على89.32 مليون دولار نتيجة وصوله للنهائي وتأهله في المراحل الماضية.

وبين جوائز الأندية الأخرى، حصل مانشستر ستي على 67.5 مليون دولار، وفياريال على 56.4 مليون دولار، وبايرن ميونخ على 59.6 مليون دولار.

فيما حصل نادي تشيلسي على 54.4 مليون دولار، وبينفيكا على 49 مليون دولار، وأتلتيكو مدريد 48 مليون دولار.

ونهائي دوري الأبطال هو أكبر حدث رياضي سنوي مشاهدة في العالم مع توقعات بـ 400 مليون مشاهد له.

وستستضيف باريس الفرنسية نهائي دوري الأبطال بعد أن تم نقلها من سانت بطرسبورغ الروسية بسبب الحرب.

وحتى الآن بيعت 52 ألف تذكرة للعامة لحضور مباراة نهائي أبطال أوروبا من إجمالي 75 ألفا هي سعة الملعب الفرنسي.

ويحصل ناديا ريال مدريد وليفربول على 20 ألف تذكرة لمبارة النهائي لكل فريق.

وبدأت أسعار تذاكر نهائي الأبطال من 70 يورو وصولا إلى 690 يورو بحسب الدرجة.