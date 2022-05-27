بنك أوف أميركا يتوقع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع الفائدة في سبتمبر 

توقع بنك أوف أميركا، أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المشددة في سبتمبر المقبل، إذا حدث تراجع للتضخم وتدهور اقتصادي.

وقال البنك إن التوقف المؤقت في سبتمبر سيترك سعر الفائدة في نطاق 1.75% إلى 2%.

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وأضاف أن هناك تغييراً ملحوظاً في تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي الذين يقترحون خفض وتيرة رفع الفائدة أو التوقف في وقت لاحق من هذه السنة.

وكان محضر اجتماع الاحتياطي لشهر مايو، أظهر الأربعاء اتفاقاً بين أعضائه على رفع الفائدة بنسبة 0.5% في الاجتماعين المقبلين في شهري يونيو ويوليو.

ولم ير صانعو السياسة فقط الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة، لكنهم قالوا أيضًا إن زيادات مماثلة من المحتمل أن تكون ضرورية في الاجتماعات العديدة القادمة.

وأشاروا كذلك إلى أن السياسة قد تضطر إلى تجاوز الموقف "المحايد" الذي لا يكون فيه داعمًا أو مقيدًا للنمو، وهو اعتبار مهم لمحافظي البنوك المركزية يمكن أن يتردد صداه من خلال الاقتصاد.