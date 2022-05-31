الجزائر تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 3.2 مليون طن هذا الموسم

نقل تلفزيون النهار عن وزير الفلاحة الجزائري عبد الحفيظ هني، قوله أمس الاثنين، إن الجزائر تتوقع أن يبلغ إنتاجها من القمح 3.2 مليون طن هذا الموسم مقابل مليوني طن في 2021.

وأبلغ الوزير القناة التلفزيونية أن البلاد لديها احتياطيات من القمح كافية للأشهر الـ10 القادمة، مضيفا أنها استوردت 3 ملايين طن حتى الآن وأن الواردات جارية.

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يشار إلى أن الجزائر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث استوردت 9.2 مليون طن في عام 2021، بحسب أرقام رسمية.