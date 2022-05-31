اقتصاد الجزائر
الجزائر تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 3.2 مليون طن هذا الموسم
مقابل مليوني طن في 2021
نقل تلفزيون النهار عن وزير الفلاحة الجزائري عبد الحفيظ هني، قوله أمس الاثنين، إن الجزائر تتوقع أن يبلغ إنتاجها من القمح 3.2 مليون طن هذا الموسم مقابل مليوني طن في 2021.
وأبلغ الوزير القناة التلفزيونية أن البلاد لديها احتياطيات من القمح كافية للأشهر الـ10 القادمة، مضيفا أنها استوردت 3 ملايين طن حتى الآن وأن الواردات جارية.
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يشار إلى أن الجزائر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث استوردت 9.2 مليون طن في عام 2021، بحسب أرقام رسمية.
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