الجزائر تشتري 700 ألف طن من القمح في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون في تقديرات اليوم، إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى ما بين 600 ألف و700 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ويزيد ذلك عن تقديرات مساء أمس الأربعاء بشراء 500 ألف طن.

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وقال أحد المتعاملين إنه تم شراء 700 ألف طن.

ومن المتوقع ورود مزيد من التفاصيل بالنسبة للتقييمات في وقت لاحق.

وذكر المتعاملون أن التقديرات الأولية لسعر الشراء ما زالت في حدود 485 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن مثلما كانت مساء أمس.

وقال أحد المتعاملين: "هذا سعر مرتفع للغاية وبالنسبة لي فقد وضع مستوى جديدا يعكس شح إمدادات القمح العالمية بعد أزمة أوكرانيا".

وأضاف "أعتقد أن مستوردين كبار آخرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتعين عليهم اعتماد هذا المستوى في مناقصاتهم".

وفي أحدث مناقصة للقمح اللين في 17 فبراير، اشترت الجزائر نحو 700 ألف طن أغلبها بسعر يتراوح بين 345.50 دولار و346.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار القمح العالمية لذروة 14 عاما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.