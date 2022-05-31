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بايدن يجتمع مع رئيس الفيدرالي لمناقشة أعلى مستوى تضخم في 40 عاما

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جيروم باول مناسبة
جيروم باول
اقتصاد أميركا

بايدن يجتمع مع رئيس الفيدرالي لمناقشة أعلى مستوى تضخم في 40 عاما

بايدن: خطتي للتعامل مع التضخم تبدأ باقتراح بسيط وهو احترام مجلس الاحتياطي الاتحادي

واشنطن - رويترز

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اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الثلاثاء لمناقشة تضخم تاريخي يستنزف القدرة الشرائية للأميركيين.

والاجتماع هو الأول منذ أن صادق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق هذا الشهر على بقاء باول في منصبه لفترة ثانية. ويأتي بينما يسعى بايدن لخفض تكاليف البنزين والغذاء والسلع الاستهلاكية التي أرسلت التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وفي تعليقات مقتضبة قبيل الاجتماع، قال بايدن إنه يجتمع مع باول ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين "لمناقشة أهم أولوياتي.. وهي معالجة التضخم".

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وأضاف أن خطته للتعامل مع التضخم "تبدأ باقتراح بسيط: احترام مجلس الاحتياطي الاتحادي.. احترام استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما فعلته وما سأواصل عمله."

ورفع مجلس الاحتياطي معدلات الفائدة بالفعل بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام في إطار معركته لخفض التضخم.

ويقول معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي إنهم يتوقعون أن يواصل زيادة معدلات الفائدة حتى تصل إلى حوالي 2.5%، بحلول نهاية هذا العام، وما بعده إذا لزم الأمر.

وتشمل الزيادات المزمعة للفائدة زيادة قدرها 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

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