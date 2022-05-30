مسؤول بالفيدرالي يدعم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة في اجتماعات متتالية

قال عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر، إنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كل مرة في أكثر من اجتماعيه القادمين، وهو ما يبرز اختلافات في الرأي داخل مجلس الاحتياطي بشأن مدى السرعة في تشديد السياسة النقدية بينما يخوض معركة لخفض تضخم مرتفع.

وأضاف وولر: "أنا أؤيد تشديد السياسة بمقدار 50 نقطة أساس لبضعة اجتماعات... على وجه الخصوص، أنا لا أستبعد زيادات بمقدار 50 نقطة أساس حتى أرى التضخم ينخفض ليقترب من مستوى 2% الذي نستهدفه".

مادة اعلانية

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت سابق هذا الشهر إلى نطاق بين 0.75% و1.0% ويخطط لمزيد من الزيادات بنفس الحجم في اجتماعيه القادمين في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز، وفق رويترز.

وتحول النقاش في مجلس الاحتياطي إلى عدد زيادات الفائدة المطلوب للفترة المتبقية من العام. وقال معظم صانعي السياسة النقدية إنهم يريدون الانتظار حتى يروا حجم الانخفاض في التضخم على مدار الصيف قبل أن يقرروا ما إذا كانوا يحتاجون لرفع أو خفض حجم زيادة لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.