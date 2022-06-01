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التضخم يسجل مستوى قياسياً جديداً في هذه الدولة خلال مايو        

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محطة وقود في كولومبو بسريلانكا (رويترز)
محطة وقود في كولومبو بسريلانكا (رويترز)
اقتصاد

التضخم يسجل مستوى قياسياً جديداً في هذه الدولة خلال مايو

للشهر الثامن على التوالي

كولومبو - فرانس برس

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سجلت سريلانكا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، معدل تضخم غير مسبوق في مايو، للشهر الثامن على التوالي، بحسب أرقام رسمية نُشرت اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو بنسبة 39.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بـ29.8% في أبريل، بحسب إدارة الإحصاء.

وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في كولومبو 57.4% في مايو، مقابل 46.6% في أبريل.

ولم تأخذ زيادات الأسعار في مايو بالاعتبار الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

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ولفت محللون مستقلون إلى أن التضخم أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية.

وقدر خبير اقتصادي في جامعة جونز هوبكنز بلوغ التضخّم في مارس نسبة 133%، أي أكثر بست مرّات من الرقم الرسمي.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة.

وأعلنت سريلانكا الثلاثاء عن زيادة ضريبية كبيرة لدعم عائداتها في وقت يعاني اقتصادها من أسوأ تراجع على الإطلاق ووسط مساعيها للحصول على حزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويطالب متظاهرون منذ عدة أسابيع باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بسبب سوء إدارته للأزمة.

وأعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد 51 مليار من الدين الخارجي.

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