وزيرة الخزانة الأميركية: أخطأت بالتقليل من شأن مخاطر التضخم

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، إنها كانت مخطئة في الماضي بشأن التكهن بالمسار الذي سيتخذه التضخم، لكنها قالت إن ترويض ارتفاع الأسعار يأتي على رأس أولويات الرئيس جو بايدن، وإنه يدعم إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحقيق ذلك.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، عما إذا كانت قد أخطأت بالتقليل من شأن التهديد الذي يشكله التضخم في البيانات العامة خلال العام الماضي، قالت يلين "أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم".

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وأضافت: "كما ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء واختناقات الإمدادات التي أثرت على اقتصادنا بشدة، والتي لم أفهمها بالكامل في ذلك الوقت".

وأوضحت يلين أن الصدمات تشمل الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الأخيرة لمكافحة "كوفيد-19" في الصين.

وتابعت يلين: "في الواقع، استمرت الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد، لكن التضخم هو الشاغل الأول للرئيس بايدن".

وقالت إن بايدن "يؤمن بشدة ويدعم استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي لاتخاذ الخطوات الضرورية" لخفض التضخم.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض، قال إن بايدن التقى في وقت سابق أمس الثلاثاء، برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وأكد أنه "يحترم استقلال المجلس".

وأشارت يلين إلى أن إدارة بايدن تتخذ إجراءات لمحاولة تكملة جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي من خلال خفض تكلفة الأدوية الموصوفة والرعاية الصحية ودعم مقترحات في الكونغرس لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وذكرت أن التراجع الأخير في بيانات التضخم الأساسي كان مشجعا، لكنها أشارت إلى أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة وأن أوروبا تعمل على خطة لحظر واردات النفط الروسي.

وقالت يلين: "لا يمكننا استبعاد حدوث مزيد من الصدمات".