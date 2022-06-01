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مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية

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قمح مصر
مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس
اقتصاد مصر

مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية

الدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما

دبي - العربية.نت

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تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.

وقال المستورد الحكومي للحبوب إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو اليوم الأربعاء أول يونيو/ حزيران، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وأضاف أن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو شاملة تكلفة الشحن (سي اند إف) للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وموعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة هو 20-30 يوليو/ تموز و/أو 1-10 أغسطس/ آب، في حين أن موعد الوصول للعروض شاملة تكلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس/ آب.

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وكان مجلس الوزراء المصري، قال أمس الثلاثاء، إن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية أغسطس/آب، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.

وتهدف الحكومة لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان أنه سيجري "التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح".

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