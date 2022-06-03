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الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

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اقتصاد ألمانيا
تراجع الصادرات من ألمانيا إلى روسيا في أبريل بنسبة 10%
اقتصاد أوروبا

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

الفائض التجاري بلغ 3.76 مليار دولار

برلين - رويترز

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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الجمعة، ارتفاع صادرات البلاد أكثر من المتوقع في أبريل، إذ زادت 4.4% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت الواردات 3.1%.

وكان استطلاع لـ"رويترز" توقع زيادة الصادرات 1.5% على أساس شهري.

وقال المكتب إن الصادرات من ألمانيا إلى روسيا تراجعت في أبريل بنسبة 10%، بعد انخفاضها 60% في مارس وسط عقوبات غربية صارمة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأفاد المكتب بأن الفائض التجاري الألماني المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ في أبريل 3.5 مليار يورو (3.76 مليار دولار) مقابل توقعات لفائض 1.6 مليار يورو.

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