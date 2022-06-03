.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً.. بلغ 73.5%

  • الخط
الليرة التركية
استمرار تراجع الليرة التركية
تضخم

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً.. بلغ 73.5%

مدفوعاً بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية وتراجع الليرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا، قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5% في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة 4.8%.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مؤسسات ثقافية تعلن إطلاق الموسوعة الفلسطينية.. لماذا؟ مؤسسات ثقافية تعلن إطلاق الموسوعة الفلسطينية.. لماذا؟
اكتشف المزيد