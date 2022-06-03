تضخم
التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً.. بلغ 73.5%
مدفوعاً بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية وتراجع الليرة
أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا، قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5% في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة 4.8%.
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وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.
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