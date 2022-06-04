مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي
موسم توريد القمح سينتهى في أغسطس
قال مسؤول في وزارة التموين المصرية لرويترز اليوم السبت إن مصر وردت 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي حتى الآن.
وأضاف المسؤول أن موسم التوريد سينتهى في أغسطس/ آب.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الجمعة، أن مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وقعتا الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قيمته 6 مليارات دولار.
واستخدمت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، الأموال لشراء مواد أساسية مثل القمح والبترول.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، الأسبوع الماضي، إنها اشترت 465 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وأوضحت الهيئة أن الكمية تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و240 ألفا من القمح الروماني و50 ألفا من القمح البلغاري.
وهذه أكبر عملية شراء للقمح تجريها هيئة السلع التموينية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى تعطل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
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