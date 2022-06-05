"صندوق الاستثمارات" يوقع اتفاق استحواذ على 24% من "كابيتال بنك" بـ695 مليون ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة كابيتال بنك، إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم الأحد؛ عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني).

وقال الصندوق، في بيان، إن إتمام الصفقة يخضع لإكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

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وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها.

وذلك في إطار سعي المجموعة لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة – شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وسيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، لاسيما بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.